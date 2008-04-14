Евросоюз может предложить Украине особый статус

Европейский Союз может предложить Украине особый статус члена внутреннего торгового рынка ЕС, который в настоящее время имеют Норвегия, Швейцария и Исландия.

Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразил главный советник украинско-европейского центра по вопросам адаптации законодательства ЕС Дарюс ЖЕРУОЛИС.

Эксперт считает, что эффективность создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС будет зависеть от согласования регулятивных актов обеих сторон. По мнению Д. ЖЕРУОЛИСА, если Украина сделает это быстро и профессионально, Евросоюз может начать переговоры о будущем членстве страны во внутреннем рынке ЕС.

Эксперт украинско-европейского центра по вопросам адаптации законодательства убежден, что на сегодня это выгодно Украине.

"Можно иметь договор о зоне свободной торговли, но не иметь соглашения полного доступа к внутреннему рынку. Если будет разница между техническими стандартами, то даже при нулевой таможенной ставке украинские товары беспрепятственно не будут попадать на рынок ЕС", - говорит Д.ЖЕРУОЛИС.

Эксперт убежден: если Украина ставит себе целью полноправное членство в Евросоюзе, то уже на переговорах о зоне свободной торговли украинская сторона должна учесть все юридические нюансы интеграции на внутренний рынок ЕС.