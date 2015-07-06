В Украине насчитали 1,37 миллиона вынужденных переселенцев

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

«По состоянию на 15 июня 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 млн 369 тыс. 644 переселенца, или 1 млн 72 тыс. 964 семьи из Донбасса и Крыма», - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 415 тыс. семей, которые обратились по назначению денежной помощи, получили такую помощь 335 тыс. семей. В общем получателям перечислено 1,62 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра социальной политики Виталия Мущинина, в январе-июне профинансированы 1,63 млрд грн денежной помощи переселенцам.

Согласно сообщению пресс-службы Минсоцполитики, государство выделило около 3,4 млрд грн для выплаты ежемесячной финансовой помощи вынужденным переселенцам из Крыма и Донбасса в 2015 году.

Читайте такжеЖертвами войны на Донбассе уже стали 6,5 тысяч украинцев - ООН

По данным Минсоцполитики, 60% переселенцев - пенсионеры, 12% - дети, 4% - лица с ограниченными возможностями. По состоянию на июнь этого года больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой и Луганской областях (490 тыс. и 187,5 тыс. лиц соответственно). Значительное количество внутренне перемещенных лиц находится также в Харьковской (172,6 тыс. лиц), Запорожской (93 тыс. человек) и Киевской (95 тыс. лиц) областях. В Киеве насчитывается 41 тыс. переселенцев.

По состоянию на 15 июня 2015 года количество зарегистрированных в Украине вынужденных переселенцев составляло 1,34 млн человек.