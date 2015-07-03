Более 40% переселенцев не собираются возвращаться из Днепропетровщины на Донбасс - ОГА

Более 40% переселенцев, прибывшие из зоны проведения антитеррористической операции в Днепропетровскую область, не собираются возвращаться на Донбасс после завершения боевых действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на опрос, проведенный социальными службами ОГА.

«Почти половина из 92 тыс. переселенцев, проживающих сейчас на Днепропетровщине, нуждаются не во временном жилье и работе, а в полной адаптации на новом месте. Это означает необходимость капитального строительства социального жилья для переселенцев, включая полную инфраструктуру, и требует нового подхода к решению проблем проживания переселенцев и их постепенной интеграции в Днепропетровской области», - цитирует пресс-служба председателя ОГА Валентина Резниченко.

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Согласно сообщению, сегодня в регионе действуют 5 модульных городков для временного проживания переселенцев из зоны АТО - в Днепропетровске, Кривом Роге, Никополе, Днепродзержинске и Павлограде. Проект реализован при поддержке правительства Германии. Общее количество зарегистрированных переселенцев в Днепропетровской области составляет 92 тыс. человек.