В прокуратуре заявляют, что готовы доказать вину экс-мэра Славянска Штепы

В ходе следствия было собрано достаточно доказательств, чтобы доказать вину экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы в инкриминируемых ей правонарушениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после судебного заседания заявила представитель гособвинения Елена Кравченко, комментируя смену некоторыми свидетелями прокуратуры показаний в пользу Штепы.

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Прокурор отметила, что сегодня во время допроса в режиме видеоконференции один из свидетелей дал в определенной степени оправдательные для Штепы показания. Однако, по словам Кравченко, во время досудебного следствия все свидетели прокуратуры давали последовательные показания и "подтверждали наши полученные доказательства виновности Штепы".

Гособвинитель заявила, что выводы прокуратуры о виновности экс-мэра вытекают из совокупности собранных материалов и доказательств. "Прокуратурой достаточно в уголовном производстве получено доказательств, подтверждающих виновность Штепы в инкриминируемых преступлениях", - отметила она.

По словам Кравченко, в настоящее время на судебное заседание не явились три свидетеля обвинения: человек, который на время расследуемых событий исполнял обязанности начальника Славянского управления милиции, депутат Славянского городского совета и один из жителей города.

Она отметила, что у следствия нет информации о том, что эти лица находятся за пределами Украины или на территории временно оккупированных регионов.

Кравченко выразила надежду, что все заявленные свидетели обвинения будут доставлены на судебное заседание и допрошены.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).

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Экс-мэр города обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, в создании условий для деятельности террористических групп и организаций. 31 октября прокуратура передала обвинительный акт в суд. Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова. 3 июля суд продлил срок содержания под стражей Штепе до 2 сентября включительно.

3 июля коллегия судей после допроса двух свидетелей объявила перерыв в заседании суда по делу Штепы до 29 июля из-за неявки еще трех свидетелей.