В Константиновке демонтировали памятник Ленину
16:31, 03 июля 2015Общество
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В центральном сквере Константиновки Донецкой области демонтировали памятник Ленину.
В Константиновке демонтировали памятник Ленину / adm-pl.gov.u
Как сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, решение о сносе монумента единогласно принял городской совет.
Памятник убрали утром в течение 20 минут без проблем и возражений со стороны местных жителей. Он будет находится в хранилище до тех пор, пока власти не решат его дальнейшую судьбу.
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Также решение о демонтаже памятников эпохи коммунистического тоталитарного режима в рамках выполнения закона о декоммунизации 1 июля принял Артемовский городской совет.
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