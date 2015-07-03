В Константиновке демонтировали памятник Ленину

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, решение о сносе монумента единогласно принял городской совет.

Памятник убрали утром в течение 20 минут без проблем и возражений со стороны местных жителей. Он будет находится в хранилище до тех пор, пока власти не решат его дальнейшую судьбу.

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Также решение о демонтаже памятников эпохи коммунистического тоталитарного режима в рамках выполнения закона о декоммунизации 1 июля принял Артемовский городской совет.