В Харькове повалили еще одного Ленина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Свобода» со ссылкой на председателя Игоря Швайку, памятник Ленину в районе Залютино был повален ночью 31 января.

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По сведениям «Свободы», монумент повалили «украинские патриоты».

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Харькове в парке у дома культуры «Металлист» неизвестные повалили памятник большевику Павлу Постышеву.

Справка УНИАН. 28 сентября 2014 года во время многотысячного митинга в центре Харькова на площади Свободы активисты пытались свалить 8-метровый памятник Ленину с постамента. Вечером в этот же день председатель Харьковской ОДА Игорь Балута издал распоряжение об исключении данного памятника из реестра достопримечательностей и демонтаже монумента, о чем сообщил на брифинге. После брифинга активисты со второй попытки повалили памятник Ленину.

15 октября Харьковский горсовет обратился в суд с административным иском, в котором требовал признать незаконным и отменить распоряжение Балуты об изъятии из госреестра и демонтаже памятника Ленину на Площади Свободы.

24 ноября Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск Харьковского горсовета.