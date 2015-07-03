Суд Харькова продлил содержание под стражей бывшего мэра Славянска Штепы

Такое решение принял Червонозаводской районный суд Харькова по ходатайству прокуратуры. Суд принял во внимание, что срок действия содержания под стражей Нели Штепы заканчивается 18 июля. Защита и сама подсудимая заявили, что она не виновна и необходимо изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

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Суд отметил, что обвиняемым в подобных преступлениях иная мера пресечения не предусмотрена. Кроме того, добавил судья, существует риск, что обвиняемая может скрыться, повлиять на еще не допрошенных свидетелей и тому подобное. Судья отметил, что защита Нели Штепы не предоставила доказательств, которые бы позволяли изменить меру пресечения.

"Ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения удовлетворить. Меру пресечения в отношении Штепы Нели Игоревны продлить до 2 сентября 2015 года включительно", - сообщил судья.

Справка УНИАН. Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений по ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей"; "создание террористической группы или организации").