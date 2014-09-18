Суд отклонил апелляцию и оставил экс-мэра Славянска Штепу под стражей

В Харькове суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу, обвиняемую в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 18 сентября, принял Апелляционный суд Харьковской области.

«Апелляция защиты отклонена, и мера пресечения оставлена в силе», - сказали в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, 9 сентября Краснозаводской районный суд Харькова продлил до 12 ноября меру пресечения в виде содержания под стражей для Штепы. Суд не определил размер залога. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения и девяти народных депутатов, пожелавших взять Штепу на поруки.

Справка УНИАН. Штепу задержали в июле. Ей было объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.