И.о. мэра Славянска понесет наказание за сотрудичество с террористами - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он отметил, что Самсонов лишь де-юре является исполняющим обязанности мэра Славянска.

“Никакого отношения к управлению городом он иметь не будет. Этот чиновник неоднократно был замечен в связях с террористами и сепаратистами”, - сказал Шкиряк.

Также он добавил, что все должностные лица, которые тем или иным образом способствовали террористам, будут отстранены от своих должностей и наказаны.

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Шкярик отметил, что на данное время легитимным руководителем Славянска и района является временно исполняющий обязанности председателя Славянской РГА Андрей Крищенко, которого назначил президент.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск, который был захвачен в середине апреля. Начато возобновление работы социальных служб и милиции. Также в городе начинает работу миссия по предоставлению гуманитарной помощи всем, кто в ней нуждается. Возобновляется работа банковской системы.