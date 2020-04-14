Почти половина украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса - опрос

Также социологическое исследование показало, что 66% граждан считают неуспешными действия власти, направленные на предотвращение возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией.

46% опрошенных украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, однако 43% придерживаются противоположного мнения.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса Киевского международного института социологии "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в Украине", обнародованном на сайте института.

"46% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются мнения, что неуспешна. Только 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, 65% считают, что власть была в этом неуспешной", - говорится в пресс-релизе.

Также 12% респондентов указали, что власть успешно справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты; 70% участников исследования считают, что власть не справилась с этой задачей.

Кроме того, 14% опрошенных считают, что власть успешно справилась с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты; 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась.

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"14% украинский думают, что власть успешна в деле предотвращения возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных полагают, что власть неуспешна", - отмечают социологи.

С 7 по 11 апреля КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (старше 18 лет).

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%; 2,1% - для показателей, близких к 25%; 1,4% - для показателей, близких к 10%.

Как сообщал ранее УНИАН, большинство украинцев считают, что их экономическое положение ухудшилось, в то же время, 55% респондентов считают эффективным реагирования президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине.