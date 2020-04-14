Большинство украинцев считает, что их экономическое положение ухудшилось - опрос

При этом 55% респондентов считают эффективным реагирование президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине.

Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последние полгода.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 51% опрошенных считают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последние полгода, 42% - считают, что оно не изменилось, 6% - увидели улучшения.

"Оценивая изменения в финансовой ситуации в ближайшей перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении. Более пессимистичными в своих оценках были более старшие и более бедные респонденты", - говорится в пресс-релизе.

Оценивая экономические перспективы страны в ближайшие полгода, 68% опрошенных отметили, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предполагают улучшение.

Вместе с тем опрос продемонстрировал, что 55% опрошенных считают реагирование президента Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения.

Что касается действий Министерства здравоохранения, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными.

Относительно Министерства внутренних дел, то 39% респондентов считают действия этого института эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить.

В то же время 43% опрошенных затруднились ответить на вопрос относительно эффективности действий премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 28% - оценили его действия как эффективные, 29% - как неэффективные.

"За последние две недели оценки эффективности действий по реакции на угрозу коронавируса главы государства не изменились, Минздрава и МВД - выросли", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

Опрос проводился 10-12 апреля 2020 года среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,2%.

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