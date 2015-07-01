СБУ выдворила журналистку "Первого канала" России за антиукраинскую деятельность
18:51, 01 июля 2015Общество
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Журналистка российского "Первого канала" Александра Черепнина за съемки антиукраинских сюжетов выдворена с территории Украины с запретом въезда на три года.
Черепниной запрещен въезд в Украину на три года / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
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"Александру Черепнину сегодня принудительно вернули в Российскую Федерацию с запретом въезда в Украину сроком на три года", - отметили в пресс-центре.
Журналистка в Киеве снимала постановочные антиукраинские сюжеты и даже привлекала к ним школьников, добавили в СБУ.
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