СБУ выдворила журналистку "Первого канала" России за антиукраинскую деятельность

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Александру Черепнину сегодня принудительно вернули в Российскую Федерацию с запретом въезда в Украину сроком на три года", - отметили в пресс-центре.

Журналистка в Киеве снимала постановочные антиукраинские сюжеты и даже привлекала к ним школьников, добавили в СБУ.