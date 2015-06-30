Более 65 тысяч мирных жителей вблизи линии разграничения оказались на грани гуманитарной катастрофы

Представитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в зоне АТО генерал-майор Андрей Таран заявил, что населенные пункты вблизи линии разграничения оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщает пресс-центр АТО, об этом Таран сказал представителям миссии ОБСЕ, информируя о ситуации в отдельных населенных пунктах в Донецкой области, возникшей в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований и невозможностью восстановить энергоснабжение.

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По словам Тарана, населенные пункты Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Красногоровка, которые расположены вблизи г. Донецка, с середины июня находятся без электроснабжения. Заложниками последствий военных действий стали около 65,5 тысячи гражданских лиц, проживающих в этих населенных пунктах.

«На обращение руководства компании "ДТЭК Донецкоблэнерго" украинская сторона СЦКК сразу же провела соответствующую работу по обеспечению со стороны подразделений ВС Украины безопасного доступа и проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики в районах обстрелов. В то же время представительство Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК на неоднократные обращения так и не предоставило соответствующих гарантий безопасности со стороны руководства отдельных районов Донецкой области, объясняя это отсутствием ответа из Донецка», - сообщил Таран.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает представителей миссии ОБСЕ и российскую сторону Совместного центра повлиять на руководство незаконных вооруженных формирований для предотвращения возможной гуманитарной катастрофы в указанных населенных пунктах.