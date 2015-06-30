Аэроразведка: Боевики за две недели построили базу на линии разграничения (видео)

Как говорится в видео аэроразведки полка "Днепр-1", опубликованном 30 июня, все сооружения на дороге Старобешево-Тельманово профессионально расположены по территории, оперативное возведение сооружений было тщательно спланировано.

Читайте такжеНа Донбассе военные сбили российский беспилотник израильского происхождения - СМИ

Так, на первых кадрах, датированных 20 мая, на территории рядом с поселком Солнцево Донецкой области установлена военная палатка и несколько полевых кухонь, 6 июня на том же месте боевиками был развернут военный лагерь с бронетехникой и 1 га окопов.

Согласно данным разведки, на вооружении расположившихся там террористов находятся танки Т-72, бронированные тягачи МТ-ЛБ, несколько БМД, самоходные артиллерийские установки.

Как утверждают в полке, данное месторасположение базы позволяет быстро совершать маневр силами и средствами, перебрасывая их на необходимое направление, облегчает снабжение личного состава и подвоз техники, обеспечивает прикрытие войск от внезапных ударов украинской артиллерии и авиации.

"Вывод: месторасположение данного опорного пункта выбиралось лицами, имеющими знания и опыт", - отметили в полке.

Читайте такжеАэроразведка "Днепр-1" зафиксировала танки на улицах Донецка

По данным разведки, характер вооружения и средств усиления показывает, что основной тактической задачей такой группы могут быть рейдовые действия в направлении Волноваха – Чармалык, что несет за собой наибольшую угрозу обхода Мариуполя с северного направления.

Кроме этого, характер войск, инженерных работ и сооружений свидетельствует о том, что базе придается постоянный характер, однако она находится в зоне непосредственной досягаемости украинской артиллерии.

"Формально – создание передовой стационарной базы в данном районе невыгодно и рискованно. Данное обстоятельство является еще одним косвенным признаком, что на указанном направлении противником планируются наступательные действия, предполагающие отход наших сил на расстояние, исключающее непосредственную угрозу этой передовой базе. Т.е. на глубину 20-30 км, что предполагает форсирование р. Кальмиус, выход к шоссе Донецк-Мариуполь", - говорится в данных разведки.

На основании доклада, полк "Днепр-1" утверждает, что данное расположение базы боевиков - заранее спланированная и реализованная операция Генеральным Штабом Российской Федерации.