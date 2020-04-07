Наряду с Россией: Украина попала в 10 стран с наибольшим количеством заключенных

Уровень заключений в Украине выше среднего показателя по Европе.

Украина попала в 10 стран с наибольшим количеством заключенных.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на годовой отчет Совета Европы.

Читайте такжеПандемия учит: в Минздраве в День здоровья пообещали украинцам современную медицину

По состоянию на 2020 год в Украине 52 973 заключенных, в России – 563 166, Турции – 269 806, Великобритании – 82 236, Польше – 72 204, Франции – 70 059, Германии – 63 643, Италии – 60 125, Испании – 50 612.

Отмечается, что уровень заключений в Украине – 125,7 заключенных на 100 тысяч населения выше среднего показателя по Европе – 106 заключенных на 100 тысяч населения. В то же время по этому показателю Украина находится значительно ниже таких стран, как Россия (386 заключенных на 100 000 жителей), Турция (329) и Грузия (270).

По плотности тюрем, то в Турции, Бельгии, Италии, Франции, Венгрии, Румынии, Мальте, Греции, Австрии и Сербии перенаселенность особенно серьезная.

Как сообщал УНИАН, в Украине улучшилась ситуация со свободой, но страна остается «частично свободной». Неподконтрольные территории Донбасса и оккупированный Россией Крым назвали несвободными территориями.