Крымчан просят сообщать о принудительном призыве в российскую армию

Кампания в условиях распространения коронавируса, несет угрозу жизни и здоровью призывников.

Постоянное представительство президента Украины в АРК считает незаконным нынешний весенний призыв жителей аннексированных Крыма и Севастополя в российскую армию, как и все предыдущие.

Как отмечают в ведомстве, данная кампания в условиях распространения коронавируса, несет угрозу жизни и здоровью призывников, говорится в сообщении правительства.

В представительстве просят жителей полуострова сообщать о принудительном призыве в армию России для последующей передачи данных дел в Международный суд.

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«Подчеркиваем, что такие действия Российской Федерации являются системным военным преступлением, а то, что призыв происходит во время пандемии – ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Обращаемся к крымчанам, которые не хотят идти в армию России и получить уголовный срок за уклонение, с просьбой сообщать о фактах незаконного призыва и прохождения службы. Ведь собранные доказательства помогут в работе по пресечению незаконного призыва в Крыму на международном уровне», – сообщается в обращении.

Прокуратура АР Крым совместно с правозащитными организациями направили в Международный уголовный суд сообщение «о военных преступлениях России в Крыму, среди которых указан и принудительный призыв в ряды вооруженных сил государства-оккупанта».

Как сообщал ранее УНИАН, В МИД Украины потребовали отменить призыв крымчан в российскую армию. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.