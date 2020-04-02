Glovo запускает первые "облачные кухни"

Такая кухня закрыта для жителей столицы и создана только для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

Компания Glovo запускает специальные кухни, доступные только для поваров, ресторанного персонала и курьеров, так называемые «облачные кухни» или cook room.

Об этом сообщает ain.ua.

«Кухня» закрыта для жителей столицы и создана только для приготовления блюд исключительно для пользователей сервиса доставки.

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По словам представителей компании, «облачная кухня» позволит ресторанам быстро расширить зону покрытия, обеспечить нагрузки кухни, сохранить бизнес, рабочие места и клиентов в условиях карантина.

Кроме того, «облачная кухня» расширит локальные возможности пользователей: люди смогут заказывать еду из ресторанов, которые физически будут представлены в других районах города. При этом доставка будет занимать 45 минут.

После карантина рестораны и в дальнейшем смогут продолжать готовить на таких кухнях блюда для онлайн-заказов через приложение.

Первыми партнерами Glovo стали Kitaika, 3B Cafe, Torisho, Menya Musashi, сети Berliner Döner и Foodz Ukraine.

Как сообщал УНИАН, в связи с введением карантина в Украине, сервисы по доставке продуктов питания и еды начали работать в усиленном режиме. Закрытие ресторанов для посетителей привело к большим убыткам собственников бизнеса. Многие из них оперативно перестроили формат работы, начали заключать договоренности с сервисами доставки, если при ресторане его ранее не было, а либо запускать собственный.