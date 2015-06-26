США: основные нарушения прав человека в Украине 2014 года связаны с протестами в Киеве, оккупацией Крыма и конфликтом на востоке

Об этом сообщил Государственный департамент США в отчете о правах человека в странах мира, пишет Радио Свобода.

Решение власти экс-президента Виктора Януковича прибегнуть к силе для разгона гражданского протеста в центре Киева в феврале прошлого года привело к гибели более ста гражданских людей, «преимущественно вследствие огня снайперов сил специального назначения и вызванных этим многочисленных травм», говорится в отчете. Кроме того, правоохранительные органы и «титушки» били, похищали, безосновательно задерживали демонстрантов и журналистов.

В результате оккупации Россией Крыма в феврале-марте более 18 тысяч крымчан стали вынужденными переселенцами, а оккупационная российская власть совершила многочисленные нарушения прав человека, направленные в первую очередь против национальных и религиозных меньшинств, особенно против крымских татар.

Бои между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины, которые продолжаются с апреля 2014 года, дестабилизировали регион и привели на конец отчетного года к смерти более 4 тысяч 700 гражданских людей. Действия сепаратистов также лишили более пяти миллионов людей доступа к образованию, системе здравоохранения, жилья, возможности зарабатывать на жизнь и жить в условиях верховенства права, и вынудили более 1 миллиона человек уехать из региона, отмечается в отчете Госдепартамента о положении с правами человека в Украине.

Читайте такжеОккупанты в Крыму признали украинскую символику основанием для применения силы

Критика в связи с агрессией России против Украины – оккупацией Крыма и поддержкой пророссийских сепаратистов на востоке Украины – содержится и в российской части отчета. Кроме того, положению в оккупированном Россией Крыму посвящен отдельный раздел отчета.

Представляя отчет, помощник госсекретаря США Том Малиновски напомнил, в частности, что Россия, отрицая свою причастность к конфликту на востоке Украины, продолжает удерживать под стражей украинцев на своей территории, в частности, депутата парламента Надежду Савченко.

Как еще один пример нарушений прав человека в России он назвал попытки российских властей ликвидировать внутренние дискуссии относительно ее интервенции в Украине.

Читайте такжеПАСЕ заинтересована сохранять диалог с российской делегацией для урегулирования ситуации на Донбассе

Ранее УНИАН сообщал, что турецкая мониторинговая группа, которая осуществила неофициальный визит в оккупированный Крым с 27 по 30 апреля текущего года с целью оценки состояния крымских татар на полуострове, обнаружила многочисленные нарушения прав крымских татар и других жителей полуострова.