В Черновицкой области в кабинете руководителя райцентра обнаружили «прослушку»

Мэр города Заставна связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью.

В Черновицкой области в служебном кабинете городского головы райцентра Заставна Василия Радыша обнаружили устройства для скрытой аудио- и видеофиксации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Радыш, чиновник обнаружил «прослушку» сегодня во время начала проведения ремонтных работ в своем кабинете.

«Мы начали ремонт - хотели подключиться к электрическому щиту, выводили кабели в коридор. Когда открыли вентиляционные шахты, обнаружили эти устройства. «Прослушка» работала, была в рабочем состоянии», - сказал мэр, добавив, что обнаружил видеокамеру, микрофон, камеру, карту памяти и флешку.

Чиновник сказал, что связывает этот инцидент исключительно со своей деятельностью на посту городского головы Заставны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, Радыш обратился к правоохранителям с соответствующим заявлением о совершении правонарушения.

«Полиция изъяла устройство. Сведения о событии следователи Заставновского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 182 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года двое неизвестных в городе Заставна Черновицкой области пытались поджечь помещение магазина ритуальных услуг, которое принадлежит мэру Василию Радышу.

В мае 2018 года неизвестные в Заставне подожгли ресторан «Мисливський рай», который также принадлежал Радышу. Все эти события чиновник связывает со своей профессиональной деятельностью.

Справка УНИАН. Василий Радыш - мэр Заставны Черновицкой области, избранный на эту должность второй раз. На выборах председателя Заставновской ОТГ 29 апреля 2018 года одержал победу, получив более 87% голосов избирателей.