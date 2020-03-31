На Волыни коронавирус обнаружили у мужчины, которого лечили от пневмонии, а умер он от сердечного приступа

По состоянию на утро 31 марта на Волыни зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции.

В Волынской области у мужчины, который лечился в медучреждении от пневмонии и скончался от сердечного приступа, выявили COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации. «У жителя Волыни, который умер 29 марта, 30 марта лабораторные исследования подтвердили коронавирус. Мужчина находился на лечении в инфекционной больнице с диагнозом «пневмония», чувствовал себя удовлетворительно. Смерть наступила в результате сердечного приступа», - говорится в сообщении.

По информации ОГА, по состоянию на 10:00 31 марта на Волыни зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции.

Кроме того, коронавирус подозревают у 10 человек.

«Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ «Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.