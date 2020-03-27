Граница из людей и сумок: как сегодня украинцы возвращаются из Польши (фоторепортаж)

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть на Родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.

Километровые очереди и тысячи людей, а у ног большие сумки с вещами и продуктами – в таких условиях сейчас находятся украинцы на польско-украинской границе 27 марта.

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле, о чем вчера напомнил президент Владимир Зеленский.

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Впрочем, по словам очевидцев, такие очереди на польской границе спровоцированы не последними новостями из Киева, они там собираются каждый день.

Украинцев отводят под навесы, оформляют и заставляют ждать автобусов.

В ближайшее время граждане будут продолжать «штурмовать» польских пограничников. По информации МИД, вернуться домой из соседней страны хотят уже около 14 тысяч украинцев.