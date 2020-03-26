Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткин

Дмитрий Лабуткин погиб в зоне АТО, а Вячеслава Веремия убили "титушки" в центре Киева во время Революции достоинства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов. В соответствии с указом «О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей» от 23 марта, назначены стипендии Максиму Веремию 2009 года рождения, сыну журналиста Вячеслава Веремия, а также Кире Лабуткиной 2010 года рождения, дочери журналиста Дмитрия Лабуткина.

Читайте такжеЗеленский назначил государственные стипендии 11 украинским политзаключенным

Решение принято в соответствии с указом президента от 30 апреля 2002 года № 428 «Вопросы социальной защиты детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с исполнением профессиональных обязанностей» (с изменениями, внесенными указами от 20 октября 2003 года № 1197, от 23 сентября 2005 года № 1331, от 3 апреля 2015 года № 198 и от 16 сентября 2017 года № 280).

Как сообщал УНИАН, 28-летний заместитель редактора телерадиокомпании Министерства обороны Украины "Бриз", капитан-лейтенант Дмитрий Лабуткин после оккупации Крыма российскими войсками переехал в Одессу. В зоне АТО выполнял редакционное задание. Он пропал 16 февраля в районе Дебальцево вместе с разведгруппой Вооруженных сил Украины, а через несколько дней боевики прислали родным журналиста видео с записью с места боя, на котором зафиксировано тело рядом с разбитой техникой и продемонстрированы найденные документы.

Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили "титушки" в центре Киева ночью 19 февраля 2014 года из-за попытки их сфотографировать. Сначала журналиста сильно избили, а затем выстрелили в спину.