В этом году кинофестиваль "Відкрита ніч" продлится два дня и будет транслироваться на десятках площадок

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель фестиваля, известный украинский режиссер Михаил Ильенко.

Он отметил, что фестиваль этого года будет в более широком формате, в частности, состоится питчинг идей и программа французских и польских короткометражек.

Кроме того, подчеркнул Ильенко, значительно увеличилось количество площадок, на которых одновременно и синхронно с площадкой в Киеве будет проходить фестиваль. Так, параллельно с Киевом к просмотру конкурсной программы присоединятся еще свыше 50 украинских городов, а также Европа (в частности, Париж, Брюссель, Варшава, Краков, Кишинев, Лондон, Дублин, Берлин) и Канада.

Также 5-7 площадок предполагается разместить и в зоне АТО.

На конкурс, отметил Ильенко, было представлено 250 фильмов, а в программе будет 42. Вход на фестиваль будет свободный.

Читайте такжеВ Одессе покажут 110 отреставрированных фильмов "отцов кино" братьев Люмьер«Будет конкурсная и внеконкурсная часть. Шире всего в этом году – игровой фильм. Игровых фильмов у нас будет в конкурсной только программе 10», - сказал он и добавил, что в программе также 5 неигровых фильмов, а анимации в этом году будет меньше – 5 фильмов.

Ильенко также отметил, что на всех площадках, кроме официального жюри, будет работать жюри на приз зрительских симпатий.

Среди жюри он, в частности, назвал актрису Ирму Витовскую, писателей и издателей братьев Капрановых и генерального директора «1+1 медиа» Александра Ткаченко.

Режиссер отметил, что в этом году, благодаря участию в проекте «1+1», будут проходить прямые включения между площадками.

Как отметил Ткаченко, во время «Открытой ночи» проводится питчинг идей, новых проектов, телесериалов. «В рамках «Открытой ночи» этот питчинг идей подведет свои итоги», - сказал он.

Ткаченко добавил, что на конкурс было подано более 800 заявок, 595 из которых были опубликованы на сайте. Сейчас выбраны полуфиналисты, а семерка финалистов будет объявлена во время фестиваля 27 июня в 12.00 на Арт-Причале.

«Тот, кто будет признан победителем, получит возможность свой проект физически реализовать благодаря «1+1», благодаря нашей поддержке. Мы бы хотели таким способом поощрять таланты, в которых мы, в первую очередь, имеем большую потребность для того, чтобы украинская индустрия сериалов и кино развивалась», - сказал он.

В то же время, генеральный директор компании «Вавилон», глава меценатской совета фестиваля Андрей Ризоль отметил, что главная площадка фестиваля находится в Киеве – это Арт-Причал. «У нас значительно улучшились условия пребывания на площадке зрителя – у нас больше сидячих мест, два экрана, открытая площадка, просмотр галереи», - сказал он и добавил, что улучшилось также качество проекции и звука во время показов.