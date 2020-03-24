Коронавирус – не помеха: в Тернополе любители пива будут проводить дегустации онлайн

Участие в заседании-дегустации будет стоить 100 гривен.

В Тернополе клуб любителей пива на время карантина решил не отказываться от регулярных заседаний и провести дегустацию онлайн.

Как сообщил председатель клуба Олег Кошла, всем желающим принять участие во встрече привезут домой 4 бутылки различных сортов пива одной из пивоварен.

В четверг, 26 марта, участники клуба в онлайн-режиме будут дегустировать пиво, при этом будет прямой эфир из пивоварни, где его произвели.

«Тяжелые времена требуют непростых решений. Мы решили, что коронавирус – не повод отменять заседания клуба. Попробуем провести первое заседание-дегустацию в режиме онлайн. Думаю, это будет интересный опыт для всех», - рассказал Кошла.

Жители Тернополя, которые хотят принять участие в заседании, могут зарегистрироваться на Facebook-странице клуба до 15:00 25 марта.

Заседание-онлайн начнется в 19:00 26 марта. Участие в нем будет стоить 100 грн. В указанную стоимость входят 4 бутылки пива и доставка.

Справка УНИАН. Тернопольский клуб любителей пива создан в апреле 2019 года. Его участники регулярно встречаются в местной пивной ресторации для дегустации пива от разных производителей. На встречи для обсуждения приглашают пивоваров.