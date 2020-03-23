"Сейчас надо помогать друг другу": украинский дизайнер начала производство защитных костюмов для медработников (фото, видео)

В своем обращении Светлана Бевза призвала коллег, у которых есть необходимые материалы: спанбонд (агроволокно), резинки и потайные молнии, помочь материалами и привезти их в ателье.

Украинский дизайнер Светлана Бевза начала бесплатный пошив защитных костюмов для врачей на период эпидемии коронавируса.

Об этом Светлана Бевза сообщила на своей странице в Фейсбук.

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«В эту субботу я не остаюсь дома, как и моя команда. Я надеюсь, что всем уже понятно, что мы стоим на пороге роста распространения коронавируса в Украине, и также мы понимаем, что наша медицинская система к этому, увы, не готова. Поэтому лучшие портнихи города собрались здесь, чтобы создавать защитные комбинезоны для медработников», — сказала она.

В своем обращении Светлана Бевза призвала коллег, у которых есть необходимые материалы: спанбонд (агроволокно), резинки и потайные молнии, помочь материалами и привезти их в ателье BEVZA: «Мы делаем это абсолютно бесплатно, так как это наш гражданский долг».

Также она отметила, что в ее ателье сейчас работают только те швеи, которые могут добраться на работу или пешком, или на собственных авто. Медработников же она попросила обращаться за костюмами в личных сообщениях.

Также она обратилась к коллегам и предприятиям, которые занимаются пошивом защитных костюмов и масок, не заниматься спекуляциями: «Сейчас нужно помогать друг другу. Только таким образом мы можем победить этот вирус в Украине как можно скорее».

На прошлой неделе Британский совет моды призвала британских дизайнеров, у которых есть необходимые производственные мощности, подключиться к пошиву защитных масок для населения.

Напомним, Светлана Бевза один из ведущих украинских дизайнеров, чьи показы вот уже несколько сезона проходят в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в ее нарядах появляются такие топ-звезды Джи Хадид, Селена Гомес, Эмили Ратаковски и др.

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