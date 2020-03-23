"Сейчас надо помогать друг другу": украинский дизайнер начала производство защитных костюмов для медработников (фото, видео)
Украинский дизайнер Светлана Бевза начала бесплатный пошив защитных костюмов для врачей на период эпидемии коронавируса.
Об этом Светлана Бевза сообщила на своей странице в Фейсбук.
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«В эту субботу я не остаюсь дома, как и моя команда. Я надеюсь, что всем уже понятно, что мы стоим на пороге роста распространения коронавируса в Украине, и также мы понимаем, что наша медицинская система к этому, увы, не готова. Поэтому лучшие портнихи города собрались здесь, чтобы создавать защитные комбинезоны для медработников», — сказала она.
Также она отметила, что в ее ателье сейчас работают только те швеи, которые могут добраться на работу или пешком, или на собственных авто. Медработников же она попросила обращаться за костюмами в личных сообщениях.
Также она обратилась к коллегам и предприятиям, которые занимаются пошивом защитных костюмов и масок, не заниматься спекуляциями: «Сейчас нужно помогать друг другу. Только таким образом мы можем победить этот вирус в Украине как можно скорее».
На прошлой неделе Британский совет моды призвала британских дизайнеров, у которых есть необходимые производственные мощности, подключиться к пошиву защитных масок для населения.
Напомним, Светлана Бевза один из ведущих украинских дизайнеров, чьи показы вот уже несколько сезона проходят в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в ее нарядах появляются такие топ-звезды Джи Хадид, Селена Гомес, Эмили Ратаковски и др.
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