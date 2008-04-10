Коваленко: нынешняя власть в Киеве не может навести порядок в зеленых зонах

Председатель Постоянной комиссии Киевсрвета по вопросам экологической политики, №4 в списке Блока Виталия Кличко на выборах в Киевсовет Анатолий КОВАЛЕНКО выступил с критикой существующего на сегодня в Киеве порядка озеленения города, который предусматривает финансирование работ по возобновлению зеленых зон за счет средств, полученных за снос зеленых насаждений во время новых строительств в городе.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой А.КОВАЛЕНКО.

В частности, депутат отмечает, что 24 марта было подписано распоряжение КГГА №412 „Об утверждении мероприятий по обновлению зеленой зоны г. Киева, запланированных Киевским коммунальным объединением зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города „Киевзеленстрой” на 2008-2011 годы”, которым утверждены мероприятия по “обновлению” зеленой зоны.

„Но понимание этого слова у нынешней городской власти довольно странное, ведь для обеспечения выполнения упомянутого распоряжения только в 2008 году необходимо удалить зеленых насаждений в городе на сумму 25 млн. грн.”, - отмечает А.КОВАЛЕНКО, добавив, что без удаления зеленых насаждений выполнение этого распоряжения невозможно, поскольку других средств на мероприятия по обновлению зеленых зон не предусмотрено.

Что же касается последующих лет, то, по информации председателя экологической комиссии, в 2009 г. запланировано снести зеленых насаждений на сумму уже 33 млн. грн., а за весь период 2008-2011 года – на сумму 124 млн. грн.

В этом контексте А.КОВАЛЕНКО выражает удивление и относительно последних заявлений городской власти о передаче городских парков и скверов предпринимательским структурам для благоустройства территории. „Иначе как популизмом и несостоятельностью навести порядок в зеленом хозяйстве города эти действия назвать нельзя", - заметил он.

Как подчеркнул А.КОВАЛЕНКО, городская власть должна быть последовательной в вопросах защиты окружающей природной среды Киева и основное внимание уделять не только вопросам посадки новых молодых саженцев, а, в первую очередь, - недопущению уничтожения живых многолетних деревьев.