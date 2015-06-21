С личным составом спецподразделения "Торнадо" начали работать психологи и комиссия МВД (видео)

Принято решение о перемещении сотрудников подразделения, заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

«Задача у нас единственная – успокоить население. Ситуация находится под контролем Министерства внутренних дел. Принимаются все меры во исполнение приказа министра внутренних дел о расформировании подразделения. Продолжаются следственные (розыскные) действия», - подчеркнул Яровой.

Как сообщал УНИАН, восьмерых бойцов роты "Торнадо" арестовали за совершение ряда тяжких преступлений.

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По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Привольной Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей, создал преступную организацию с подчиненных. Участники преступной группы удерживали в подвале местных жителей и пытали их.

17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых участников преступной группы, в том числе организатора. В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств ГПУ суд арестовал всех подозреваемых.

Ранее личный состав роты «Торнадо» отказался выполнять требования следователя и под угрозой применения оружия не разрешил провести обыски по месту расположения роты.

20 июня следователи и прокуратура начали обыск на базе расформированной роты «Торнадо» в городе Привольное Луганской области.