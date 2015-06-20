МВД начало обыск на базе роты "Торнадо"

Следователи и прокуратура начали обыск на базе расформированной роты специального назначения "Торнадо" в Луганской области.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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"Следственно-оперативная группа МВД совместно с прокуратурой начали следственные действия (обыск) на базе расформированной роты специального назначения "Торнадо" в школе в городе Привальное Луганской области. Допуск обеспечено. Ситуация под полным контролем. Угрозы эскалации нет", - написал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, восемь бойцов роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей, создал преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы в подвале удерживали местных жителей и пытали их.

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17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых участников преступной группы, в том числе организатора. В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом ранее личный состав роты «Торнадо» отказался выполнять требования следователей и под угрозой применения оружия не позволил провести обыски по месту расположения роты.