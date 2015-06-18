Замкомбата "Торнадо" отдал боевой приказ на вооруженное сопротивление - Матиос

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает 112.ua.

По его словам, исполняющий обязанности командира Николай Цукур отдал боевой приказ на вооруженное сопротивление.

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"Для того, чтобы избежать массовых (в некторых случаях силовых действий) или разоружения этого силового подразделения, который расформирован министром внутренних дел, был запущен беспилотник спецподразделения МВД. Он был обстрелян из базы роты, буквально час назад", - отметил Матиос.

Он также сообщил, что находится в Северодонецке, где осуществляются необходимые меры для осуществления обыска по решению суда базы роты "Торнадо".

Как сообщал УНИАН, восемь бойцов роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений, двух из них вскоре отпустили.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пыток, создал преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы в подвале удерживали местных жителей и пытали их.

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17 июня в Северодонецке, Днепропетровске, Львове и Киеве следователи Главной военной прокуратуры на основании соответствующих решений суда задержали восьмерых участников преступной группы, в том числе организатора. В тот же день по результатам рассмотрения ходатайств Генпрокуратуры суд всем подозреваемым избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При этом личный состав роты "Торнадо" отказался выполнять требования следователя под угрозой применения оружия не дал возможности провести обыски по месту расположения роты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 3 т. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.