Муфтий Крыма обвиняет власти АРК

Муфтий мусульман Крыма Эмирали АБЛАЕВ отказался принять участие в закладке сквера Дружбы народов в Симферополе.

Невозможность своего участия в указанном мероприятии муфтий объясняет тем, что «отношение руководителей Верховного Совета и Совета министров Автономной Республики Крым к правам и нуждам верующих носит избирательный характер в зависимости от вероисповедания и конфессии». Об этом говорится в письме муфтия на имя крымского спикера и главы правительства АРК, текстом которого располагает УНИАН.

В своем письме Э.АБЛАЕВ напоминает руководству автономии о «продолжающемся противодействии властей города Симферополя в выделении земельного участка по улице Ялтинская, 22 для строительства Джума Джами (Соборной мечети)». По его словам, «тревогу и горечь, и не только у мусульман, вызывают целенаправленные действия отдельных чиновников и политиков, направленные на искусственное нагнетание ситуации вокруг места строительства Джума Джами», а также некоторые заказные публикации в крымских газетах, содержащие оскорбительные и уничижительные утверждения в отношении мусульман.

«Нам представляется, что своевременное и публичное реагирование руководителей Верховной Рады и Совета министров Крыма на незаконные действия властей города Симферополя могло бы сыграть позитивную роль и способствовать установлению равных отношений между властью и верующими разных вероисповеданий. Но, к сожалению, руководство Верховной Рады и Совета министров АРК предпочло отмолчаться. Хотелось бы надеяться на то, что изложенные мною мотивы моего неучастия в проводимом мероприятии, будут вами поняты», - говорится в письме.