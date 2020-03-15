Звонки из роуминга на государственные горячие линии из-за коронавируса станут бесплатными

В МИД сообщили о соответствующей договоренности с тремя ключевыми мобильными операторами Украины.

Звонки с мобильных телефонов из роуминга на номера государственных «горячих линий» в связи с распространением коронавируса станут бесплатными.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

«Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфселл и Киевстар) о бесплатных звонках относительно распространения коронавируса», - говорится сообщении.

Отмечается, что в специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти («горячие линии» МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.