Боевики "ДНР" не будут пропускать через контрольные пункты украинцев с температурой

В оккупированном Донецке запретили проведение массовых мероприятий с численностью участников более тысячи.

Оккупационные власти «ДНР» объявили о введении «режима повышенной готовности» в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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Как сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, cоответствующий «указ» издал главарь боевиков Денис Пушилин.

В указе предписывается обеспечить круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления людей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.

Отдельный пункт обязывает приехавших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия в ДНР. При данном режиме предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.

Кроме того, запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с подконтрольной Киеву территории, «если они не имеют регистрации в Республике». Вводится запрет на проведение массовых мероприятий с численностью участников более тысячи.

"Указ" вступил в силу 14 марта.

Напомним, Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома в связи с введением карантина из-за вспышки коронавируса.