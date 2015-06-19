В прошлом году число граждан стран СНГ, которые попросили убежища в Украине, выросло в 30 раз

Об этом на пресс-конференции сообщила директор Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

«Начиная с прошлого года, мы наблюдаем увеличение количества таких обращений от граждан стран СНГ... Если в предыдущие годы это было от трех до пяти человек, то в прошлом году – это более 130 человек», - сказала она.

Наибольшее количество обращений, по словам Науменко, поступает из Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. При этом она отметила, что из стран СНГ в основном ищут убежища люди, которые принимали участие в событиях на Майдане в 2014 году или активно поддерживали Украину спустя. Против таких лиц в стране гражданства обычно открывается уголовное дело, либо у них есть основания считать, что они там будут преследоваться. Ранее основной причиной подачи заявления для граждан стран СНГ были обвинения в экономических преступлениях.

Науменко добавила, что в 2015 году Миграционная служба уже получила 60 заявлений на предоставление убежища от граждан стран СНГ, и ведомство ожидает значительного увеличения количества таких заявлений до конца года.

Науменко также сообщила, что вместе с притоком лиц, ищущих убежища, лиц из СНГ растет и количество заявлений из других стран. В 2014 году в Миграционную службу обратились по этому поводу 2 тыс. лиц.

«Мы наблюдаем увеличение количества заявлений, которые подаются ежегодно, на 1,5 тысячи, например, в 2012 году, до 2 тысяч в 2014 году», - сказала она, отметив, что основной поток обращений идет из Афганистана, Сирии и Сомали.

Читайте такжеООН сообщает о рекордном в истории количество беженцевПо ее словам, в прошлом году 222 человека получили международную защиту в Украине. Кроме того, статус беженца получили 105 человек, что значительно превышает среднегодовой показатель прошлых лет.

«Если раньше мы предоставляли статус беженца за год примерно 30-40 людям, то в прошлом году это было уже 105 человек – статус беженца и 222 лица, которые получили дополнительную защиту», - сказала Науменко.

При этом она добавила, что Украина среди стран СНГ сегодня принимает больше беженцев. Сегодня в Украине их зарегистрировано более трех тысяч.

Справка УНИАН. По данным Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), количество людей, вынужденных покинуть свой дом, на конец 2014 года в мире составило 59,5 млн человек. Каждый день в прошлом году 42,5 тыс. человек становились беженцами, внутренними переселенцами или ищут убежища. В тот же год 126,8 тыс. людей смогли вернуться на родину, что является наименьшим числом за последние 30 лет.

Согласно УВКБ ООН, в Украине сейчас насчитывается более 1,3 миллиона внутренних переселенцев (из оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма) - по этому показателю страна занимает 9-е место в мире.