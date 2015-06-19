ООН: Украина заняла девятое место в мире по числу внутренних переселенцев

В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН также сообщили, что около 890 тыс. украинцев переселились в соседние государства, добавив, что люди, спасаясь от войны, продолжают покидать свои дома, передает радио ООН.

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Кроме этого, в ООН отметили, что из-за активных боевых действий в Луганской и Донецкой областях гуманитарные организации не могут доставить помощь местным жителям. В частности, сотрудникам Всемирной продовольственной программы не удалось доставить 56 тыс. продуктовых пайков, предназначенных для мирного населения.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов также сообщают о том, что пока получили лишь 31% от суммы, затребованной для оказания помощи украинцам.