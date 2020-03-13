Количество зачисленных в военные вузы Украины женщин в 2019 году выросло вдвое - Минобороны

В прошлом году доля женщин, зачисленных на обучение в военные вузы, составила почти 17%, в 2018 году - 8%.

Количество женщин, которые зачислены в военные вузы Украины, выросло в 2019 году в два раза.

Об этом заявил заместитель директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Вадим Артамощенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, это произошло благодаря отмене ограничения на прием лиц женского пола на учебу в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений.

«В прошлом году доля женщин, зачисленных на обучение в военные вузы, составила почти 17%, в 2018 году - 8%», - отметил полковник.

Он добавил, что также была предоставлена возможность девушкам поступать на обучение в военные и военно-морские лицеи. В 2019 году зачислены на обучение 23 девушки.