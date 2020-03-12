Editors впервые сыграют в Киеве и представят лучшие хиты

Их знают благодаря сногсшибательным лайвам и эксцентричному поведению фронтмена Тома Смита. Все их альбомы, которые разошлись тиражом в 2.5 миллиона экземпляров, попадали в топ-10 британского чарта, а дебютный - The Back Room - даже номинировали на Mercury Prize. И как вишенка на торте - они сняли клип в столице на один из последних синглов, который доказал, что они одинаково хороши, как в гитарной музыке, так и в электронной.

В Украину после трехлетнего перерыва возвращаются выдающиеся британские рокеры Editors. Впервые они покорили публику на фестивале Zaxidfest, а теперь готовятся к концертному дебюту в столице.

1 апреля, Stereo Plaza.

Editors едут в Киев не просто так, а с презентацией best of-альбома под названием Black Gold. В него войдут лучшие треки со всех шести релизов группы плюс три новых песни: Black Gold, Upside Down и Frankenstein. Именно на последний трек был снят клип в Украине.

По словам фронтмена Тома Смита, идея сделать такой релиз зрела уже давно, но все никак не доходили руки.

"Разговоры о best of-альбоме велись последние три-четыре года. Но каждый раз нам казалось, что время не настало, поскольку новые песни рождались потоком. Но сейчас момент как раз подходящий".

Black Gold - отличная возможность показать развитие Editors за последние 15 лет. И прекрасный способ познакомить с их творчеством людей, которые не слышали группу до этого.

"Мы до сих пор в строю, и я горжусь этим фактом. Говорят, что долгожителем быть сегодня - не круто, но я так не считаю. С помощью Black Gold мы зафиксировали новую версию Editors, которая голодает по концертам и новым песням. Мы чувствовали себя где-то в стороне от общего музыкального процесса, но всегда писали треки, которые пробирали людей и резонировали на глубочайшем уровне внутри. Это может звучать претенциозно, но есть много людей, для которых Editors - больше, чем группа. Именно этого я хотел всю свою жизнь", - признается Смит.

Поэтому готовьтесь открыть свои сердца и души навстречу благородному сумасшествию Editors. И это не шутка.