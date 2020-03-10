Задержан подозреваемый по делу о пытках Вербицкого и Луценко, который находился в розыске 5 лет

Экс-народный депутат Игорь Луценко сообщил имя задержанного – это Мыслывый Сергей Анатольевич.

Задержан подозреваемый по делу пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, который находился в розыске 5 лет.

Об этом сообщила прокурор Генеральной прокуратуры Юлия Малашич на своей странице в Facebook.

«Сегодня нами задержан один из подозреваемых в деле похищения и пытки Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, убийства Юрия. Подозреваемый находился в международном розыске 5 лет!!! Как только суд определит дату избрания ему меры пресечения, я обязательно сообщу», - говорится в заметке.

В свою очередь пострадавший в этом деле, бывший народный депутат Игорь Луценко также в Facebook сообщил имя задержанного - это Мыслывый Сергей Анатольевич.

«Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то типа заместителя командира группы захвата. Имел, по версии следствия, отношение непосредственно к похищению нас с Вербицким на территории Александровской больницы ночью 21 января 2014 года», - написал Луценко.

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По словам Луценко, Мыслывый работал на постоянной основе в группе «спиртового короля» Алексея Чеботарева (Чеботарев - экс-президент черниговского футбольного клуба «Десна», бизнесмен и криминальный авторитет, во времена президентства Виктора Януковича был «смотрящим» за «Укрспиртом»), которая занималась силовыми акциями против участников Революции достоинства, получал за это деньги, а также ему снимали «служебную» квартиру.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Луценко и Вербицкого неизвестные похитили из Александровской больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их оставили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января его тело обнаружили в лесу под Гнидиным Бориспольского района Киевской области. Рассмотрение этого дела продолжается и по сей день.

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На скамье подсудимых находится «титушка» Александр Волков, который еще в июле 2017 года был взят под стражу. Ему инкриминируется создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконное лишение свободы, пытки, умышленное убийство, незаконное препятствование организации или проведению мирных собраний.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действия «титушок». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

В уголовном производстве, кроме Волкова, по данным прокуратуры, фигурируют еще 10 человек.