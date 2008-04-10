Погода на 11 - 15 апреля

Завтра, 11 апреля, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на побережье морей 9-14°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

12-13 апреля сохранится переменная облачность. 12 апреля в западных, а днем также и в северных областях, 13 апреля в Украине, кроме Крыма и восточной части, временами дожди, местами грозы.

Температура ночью 7-12°; днем 17-22°, в степной части Крыма и на востоке страны до 24°, на побережье морей 11-14°, 13 апреля в западных и северных областях понижение дневной температуры до 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 12 апреля 5-10°, 13 апреля 1-5° тепла.

14-15 апреля в западной части временами грозовые дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории преимущественно без осадков, лишь 14 апреля в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь, днем 15 апреля в северных областях местами умеренный дождь, гроза.

Температура ночью 3-8°, 14 апреля в западных и северных областях местами 1-4° тепла; днем 13-18°, в южной части до 20°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Завтра в Киеве без осадков. Температура ночью 9-11°, днем - 17-19°.

12-13 апреля в столице временами дождь, местами гроза, только ночью 12 апреля без осадков. Температура ночью 7-12° тепла; днем 12 апреля 17-22°, 13 апреля понижение до 10-15°.

14-15 апреля в Киеве преимущественно без осадков, только днем 15 апреля местами дожди, грозы. Температура ночью 3-8°, местами 1-4° тепла; днем 13-18°.