Украина станет 152-ой, если обгонит Кабо-Верде

Полноправным членом Всемирной торговой организации Украина сможет стать через 30 дней после получения Генеральным советом ВТО ноты Министерства иностранных дел Украины о ратификации протокола о вступлении Украины в эту организацию.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Сейчас, после ратификации протокола, закон должен быть подписан председателем Верховной Рады, Президентом, и МИД должен проинформировать нотой ВТО о ратификации протокола. После этого можно отсчитывать 30 дней, после которых Украина станет полноправным членом ВТО», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он также сообщил, что все 10 законов, которые Украина должна была принять вместе с ратификацией протокола, должны быть приняты до истечения этого 30-дневного срока. «Иначе может возникнуть конфликт – нарушение международного договора. Но я думаю, что все законопроекты будут приняты в ближайшее время», - подчеркнул В.ПЯТНИЦКИЙ.

Таким образом, по его словам, Украина, если завершит процедуру раньше Кабо-Верде, станет 152-м членом ВТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, Верховная Рада ратифицировала протокол о вступлении Украины в ВТО и приняла 7 из 10-ти законов, которые должна была принять в пакете с ратификацией протокола.