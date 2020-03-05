В Украине полицию можно будет вызвать через мобильное приложение My Pol

Создание приложения осуществляется в рамках общей государственной программы диджитализации страны.

В ближайшем будущем станет доступной возможность вызова полиции через мобильное приложение My Pol, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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«Мы будем презентовать мобильное приложение My Pol. Каждый сможет воспользоваться им и вызвать полицию уже ближайшим временем», - сказал он на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.

Кроме того, Аваков сообщил, что его ведомство продолжает работу над внедрением информационной системы видеонаблюдения «Гарпун», к которой уже подключено более 2 тыс. интеллектуальных камер с возможностью распознавания автомобильных номеров. Система способна анализировать полученную с камер информацию для выявления правонарушителей.

Как сообщал УНИАН, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Арсен Аваков отчитался о работе Министерства внутренних дел, сообщив об уменьшении количества умышленных убийств, разбоев, грабежей, краж, в том числе автомобилей.

Парламент 4 марта отправил правительство Алексея Гончарука в отставку и назначил новый состав правительства. Аваков сохранил должность главы МВД.