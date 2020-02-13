Ряд госуслуг уже можно оплачивать онлайн – Дубилет

В общей сложности правительство планирует в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, а в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг среди граждан.

Сервисные центры Министерства внутренних дел, миграционной службы, органы регистрации актов гражданского состояния, центры предоставления административных услуг, областных госадминистраций подключен к сервису check.gov.ua, и граждане могут платить их услуги онлайн.

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Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook

«Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы: сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.), Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.), ЗАГСы (все услуги, касающиеся рождения, брака и т.п.), ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов), услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.). Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения», - отметил Дубилет.

По его словам, кроме времени, для украинцев это будет сбережение и денег, поскольку часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через «местные» банки с гигантскими комиссиями.

«Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения «Дия».

По словам президента, отныне 9 миллионов украинцев смогут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своих смартфонах.

В общей сложности планирует в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, а в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг среди граждан.