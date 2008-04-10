Пятницкий: Украина полностью готова к вступлению в ВТО

На сегодня Украина полностью подготовлена к вступлению во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ во время выступления в парламенте с информацией правительства относительно законопроектов по вопросам вступления в ВТО.

Он отметил, что законы, которые Украине еще необходимо принять, «являются фактически косметическими, которые вводят в обращение нормы, вызванные требованиями времени».

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что Украина имеет всю надлежащую законодательную базу и институты, чтобы работать в рамках ВТО. Он напомнил, что было принято 60 нормативных актов для вступления Украины в эту организацию.

При этом В.ПЯТНИЦКИЙ напомнил, что необходимо ратифицировать протокол о вступлении Украины в ВТО. Он отметил, что согласно этому протоколу, таможенный тариф на аграрную продукцию в среднем будет составлять 11%, а на промышленную - 5%. При этом, по словам заместителя министра, таможенный тариф на сахар будет составлять 50%.

В.ПЯТНИЦКИЙ также заметил, что Украина много сделала в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. «Мы фактически приблизились к тому уровню, который действует в ЕС», - сказал он.