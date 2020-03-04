В аэропорту Германии заметили поклонника "ДНР" (фото)

По некоторым данным в оккупированном Донецке проходит конференция с названием "Диалог наций".

В аэропорту Франкфурта-на-Майне заметили гражданина США, у которого на чемодане был флаг так называемой «Новороссии» с надписью.

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Фото в Facebook опубликовал журналист и аналитик Игорь Соловей.

«Американец Рональд Годир выставляет напоказ свое увлечение «ДНР» и «Новороссией». Куда и откуда он летел, пока непонятно», - написал Соловей.

По словам эксперта, в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что в оккупированном Донецке проходит конференция с названием «Диалог наций».

И якобы делегация организации «Yes Califorhia», которая выступает за отделение Калифорнии от США, прибыла в Донецк.

Как сообщал УНИАН, российская певица Юлия Чичерина, которая давно поддерживает действия российских оккупационных войск на Донбассе и является «подругой» боевиков, запостила фото из столичного аэропорта «Борисполь».