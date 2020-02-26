Подруга "ДНР" Чичерина запостила фото из "Борисполя" – снимок назвали провокацией (фото)

Пограничники подтвердили, что россиянка не пересекала границу Украины.

Российская певица Юлия Чичерина, которая давно поддерживает действия российских оккупационных войск на Донбассе и является «подругой» боевиков, запостила фото из столичного аэропорта «Борисполь».

Соответствующий пост появился на странице россиянки в Facebook.

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«Доброе утро, Борисполь!», – подписала она фотографию. В комментариях пропагандистка заявила, что: «Киев – мать городов русских, мы не оставим города свои».

В пресс-службе пограничников опубликованное Чичериной фото назвали провокацией.

«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт «Борисполь». Не исключено, что это какая-то провокация со стороны данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы переходила, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», – сказал в комментарии Украинской правде пресс-секретарь ГНС Андрей Демченко.

Как сообщал УНИАН, во время оформления рейса «Минск-Киев» пограничники обнаружили среди пассажиров двух россиян, которые работают в сфере массовой информации. Обоим иностранцам отказали в пересечении границы Украины.