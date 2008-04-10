Ющенко планирует привезти в Украину то, к чему «хочется прикоснуться»

Украина и Египет намерены рассмотреть вопрос об организации в Украине выставки из экспонатов Египетского национального музея.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам в Каире в ходе официального визита в Египет.

Он отметил, что "на уровне министров культуры Украины и Египта будет разработан вопрос об организации в Украине выставки каирского музея археологии" (Египетский национальный музей).

По мнению главы Украинского государства, данная экспозиция будет "чрезвычайно интересной", поскольку "украинская нация всегда этим вопросом интересуется, ибо это отголоски одной из ведущих цивилизаций человечества, и всегда хочется к ней прикоснуться".