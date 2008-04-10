Спасатели латают газопровод Уренгой-Помары-Ужгород

В Липоводолинском районе Сумской области, в 350 м от пгт Липовая Долина, на 3447 км магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (диаметр трубы 1420 мм, давление 60-68 атмосфер) во время обхода обнаружен несанкционированный врез на глубине 0,8 м.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, к ликвидации несанкционированного вреза привлечена бригада Сумского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Произошедшее находится на контроле Главного управления МЧС в Сумской области.