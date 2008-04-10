В Донецкой области 10 тыс. пустующих квартир

В Донецкой области насчитывается 10 тыс. пустующих квартир.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя облгосадминистрации Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, из общего количества пустующих квартир 7,2 тысячи, у которых "есть хозяин, но они закрыты, а их хозяева находятся на заработках…".

"Владельцы этих квартир должны платить за жилищно-коммунальные услуги. И мы четко на эти квартиры сегодня начисляем платеж. Активно работают коммунальники области по оформлению исков в суды… Мы не имеем права на эти квартиры не начислять сумму за ЖКХ, тепло, воду…", - сказал Ю. ХИВРИЧ.

Он также сказал, что еще 2,8 тыс. квартир из числа пустующих "считаются брошенными – они стоят без окон и дверей".

"Мы выделили из этого количества пустующих квартир только разбитые квартиры. В которых нет ни окон, ни дверей, нет в них никакого коммунального оборудования, в них проживать нельзя. Таких квартир в области 2,8 тысячи и на них коммунальные платежи не начисляются", - отметил зампредседателя облгосадминистрации.

При этом он акцентировал, что "параллельно мы эти квартиры через суд забираем". "Около 650 квартир в прошлом году мы отсудили. Это квартиры и государственные, и частные", - указал Ю. ХИВРИЧ.

"Это вопросы местного самоуправления и на местах они решаются", - заключил он.