Тимошенко о стратегии контроля, питьевой воде и правах потребителей

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил целевую государственную программу по защите прав потребителей на 2008-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я хотела бы, чтобы правительство начало серьезную стратегию контроля и ответственности всех производителей питьевой воды, а также продуктов питания в отношении качества», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что со следующей недели будут проводиться широкие и открытые совещания по каждому направлению продуктов питания.

Госпотребстандарт должен в трехмесячный срок разработать проект Целевой программы защиты прав потребителей на 2008-2011 годы. Об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, комментируя одобрение правительством распоряжения “Об одобрении Концепции Государственной целевой программы защиты прав потребителей на 2008-2011 годы”.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, по словам руководителя экономического ведомства, целью Концепции является обеспечение эффективной защиты прав потребителей, путем: разработки новых и приведения действующих законодательных и нормативно-правовых актов в соответствие с документами ЕС в сфере защиты прав потребителей; защиты внутреннего рынка от опасных и неподобающего качества товаров (работ, услуг); распространения среди населения, в частности, через систему заведений образования, знаний законодательства о защите прав потребителей; улучшения материально-технического и методологического обеспечения исследований товаров с целью предотвращения и выявления фальсификации, проведения экспертиз при решении потребительских споров и тому подобное.

Кроме того, Концепцией предлагается скоординировать действия со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно обеспечения надлежащего решения комплекса текущих и перспективных заданий по определению приоритета потребителя, усовершенствовать законодательство в сфере защиты прав потребителей, а также обеспечить работу эффективной системы надзора и контроля, которая бы гарантировала потребителям приобретения лишь качественных товаров, оперативной системы информирования граждан об их правах и реально состояние дел на потребительском рынке.

Документом определено, что Госпотребстандарт является государственным заказчиком Целевой программы защиты прав потребителей на 2008-2011 годы, которому вместе с заинтересованными органами исполнительной власти необходимо разработать и подать в трехмесячный срок проект этой программы Кабинету Министров Украины, сообщил Б.ДАНИЛИШИН.