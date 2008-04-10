Кабмин проложил путь в энергосберегающее будущее

На заседании правительства одобрена Концепция государственной целевой научно-технической программы “Разработка и внедрение в хозяйство Украины энергосберегающих источников света и осветительных систем на их основе”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, проект распоряжения «Об одобрении концепции государственной целевой научно-технической программы «Разработка и внедрение в хозяйство Украины энергосберегающих источников света и осветительных систем на их основе» разработан Национальной Академией Наук Украины.

Как сообщил руководитель экономического ведомства, затраты на использование потенциала энергосбережения в несколько раз ниже стоимости поставок импортированного топлива, которое обусловливает большой экономический эффект от повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Одним из существенных направлений энергосберегающей политики государства есть экономия электроэнергии, которая тратится на освещение.

Реализация данной программы, поинформировал министр, как раз и будет направляться на создание энергосберегающих светодиодных источников света для постепенного перехода на “твердотельное освещение” с использованием научно-технических исследований оптоэлектроники и нанотехнологий для существенного снижения расходов электроэнергии на освещение, повышение качества освещения, уменьшения нагрузки на окружающую среду.

“Выполнение программы позволит обеспечить тесные научные и научно-технические связи между заведениями Национальной и отраслевых академий наук, высшими учебными заведениями, предприятиями химической и электронной промышленности, а также реализовать межрегиональные связи, что улучшит условия экономического развития отдельных регионов”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

По словам министра, ожидается, что реализация программы предоставит возможность построить в Украине современное производство высокоэффективных энергохранящих светодиодных источников света и на их основе наладить производство энергоэффективных осветительных систем.

К таким системам, в первую очередь, относятся энергохранящие светодиодные лампы с цоколем, аналогичные лампам накаливания для жилищного сектора. Также, к этому перечню принадлежат осветительные вандалозахищенные устройства для жилищно-коммунального хозяйства и специальные противопожарные и против взрывные светильники для шахт, тоннелей, составов; осветительные системы для учебных заведений, детских садиков и системы освещения метрополитена, городского транспорта. Актуальными являются и энергоэкономические системы внешнего художественного освещения фасадов домов и сооружений, иллюминационные и художественно-декоративные системы для оформления вечерних городов; светодиодные лампы для автомобильного транспорта.

Программа, отметил Б.ДАНИЛИШИН, имеет значительный экономический, экологический и социальный эффект. Она, в частности, обеспечит уменьшение выбросов и загрязнения окружающей среды. А также позволит создать новые рабочие места в машиностроении, химической, электронной промышленности и тому подобное.

“Выполнение Программы позволит построить в Украине современное производство высокоэффективных энергосберегающих светодиодных источников света и на их основе наладить производство энергоэффективных осветительных систем”, - подвел итог министр экономики.