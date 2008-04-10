Начался сбор украинских книг для отправки в Румынию

Общественная организация «Украинский народный дом в Черновцах», депутаты нескольких местных советов, представители научных и образовательных заведений края начали в Черновицкой области акцию "Украинские книги - украинским детям Южной Буковины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель общества «Украинский народный дом в Черновцах», депутат Первомайского райсовета города Владимир СТАРИК.

Цель акции – обеспечить школьные библиотеки Сучавского уезда Румынии, где проживает самая большая украинская диаспора, украинской художественной и учебной литературой.

Эта акция призвана стать продолжением прошлогоднего благотворительного мероприятия "Украинский букварь - каждому украинскому ребенку Южной Буковины».

По словам В.СТАРИКА, в Сучавском уезде Румынии официально проживает более 8,5 тыс. украинцев, а по неофициальным данным – более 40 тыс., однако «только незначительная часть украинских детей там имеют возможность изучать украинский язык как учебный предмет в школах, или же как факультативный необязательный предмет». На сегодня всеми формами изучения украинского языка в школах Сучавского уезда охвачены около 1700 учеников.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Черновицкой ОГА Тарас ХАЛАВКА, депутат городского совета от "Нашей Украины" Владимир БЕШЛЕЙ, заместитель председателя Черновицкой городской организации НСНУ, депутат Первомайского райсовета Дмитрий СИРМАН отмечали, что несмотря на шаги Румынии по улучшению обеспечения свободного права национальных меньшинств на изучение родного языка в системе заведений образования, в школьных библиотеках Сучавского уезда "часто не хватает не только современной, но и классической украинской художественной литературы, что осложняет процесс изучения детьми родного языка".

Организаторы акции призвали всех благотворителей «поддержать благородное начинание», перечислив средства на расчетный счет Украинского народного дома в Черновцах. За эти средства будет приобретена необходимая художественная и учебная литература для украинских детей из школ Балкивцы, Негостина, Сирет и Мелишивцы.

Передачу книг украинским детям Южной Буковины осуществят лично представители общественных организаций 19 апреля во время поездки, приуроченной к Фестивалю украинской культуры Сучавского уезда Румынии.